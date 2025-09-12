Лаконично и очень элегантно: Джулианна Мур посетила благотворительный вечер в Нью-Йорке

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур продемонстрировала свою любовь к простой элегантности, когда посетила вчера вечером светский благотворительный вечер в Нью-Йорке. Актриса пришла на мероприятие компании Kering, на котором собирали средства для поддержки организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин.

64-летняя актриса носила вечернее длинное платье черного цвета от Модного дома Bottega Veneta — прямой наряд без рукавов и без декольте, которое украшали маленькие еле заметные складки сбоку, а также высокий разрез на юбке.

Платье Джулианна дополнила босоножками черного цвета на каблуках, маникюром черного цвета, лаконичным макияжем и укладкой, а также знаменитой сумкой-клатчем Knot от Bottega Veneta.

Черные вечерние платья Мур обожает и не так давно посетила премьеру фильма, в котором снимается вместе с Сидни Суини, в потрясающем наряде от Модного дома Prada. Платье было без бретелек, однако его украшал один рукав в виде кейпа и 3D-цветы.