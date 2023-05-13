Лаконично, но эффектно: Бри Ларсон надела винтажное платье с декольте на премьеру "Форсаж 10"

Актриса любит лаконичные наряда, но в этот раз выбрала образ из винтажной коллекции.

33-летняя актриса Бри Ларсон посетила премьеру боевика "Форсаж 10" в Риме. В фильме она исполнит персонажа по имени Тесс. Мероприятие прошло напротив Колизея.

На красную дорожку актриса вышла в роскошном черном шелковом платье - это был наряд от Versace из коллекции 1990 годов. Винтажное платье имело глубокое сексуальное V-образное декольте, приталенный силуэт и длинный шлейф, также у платья была бретелька-халтер.

Образ Бри дополнила легкой укладкой, макияжем и украшениями на длинной цепочке с подвеской-крестом.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images

Также на премьере появилась актриса Шарлиз Терон. Это был ее первый выход за долгое время.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

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