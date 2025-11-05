- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
Лаконично, но со вкусом: Джулианна Мур в черном платье с V-образным декольте пришла на мероприятие
Актриса появилась на светском ивенте в наряде любимого цвета.
Джулианна Мур посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025 в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Актриса выбрала для своего появления лаконичный аутфит. На ней было черное трикртажное платье макси с длинными рукавами, глубоким V-образным вырезом и кожаной вставкой-ободком на юбке и поясе.
Образ Мур дополнила черными босоножками на шпильках и черным кожаным клатчем-сумкой. У нее была идеально ровная укладка, которая спадала на спину, макияж с черными стрелками и нежно-розовой помадой, маникюр цвета гнилой вишни и комплект украшений с бриллиантами.
Напомним, Джулианна Мур на благотворительный вечер в Нью-Йорке надела вечернее черное платье макси от Bottega Veneta.