Лаконично, но со вкусом: Джулианна Мур в черном платье с V-образным декольте пришла на мероприятие

Актриса появилась на светском ивенте в наряде любимого цвета.

Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025 в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Актриса выбрала для своего появления лаконичный аутфит. На ней было черное трикртажное платье макси с длинными рукавами, глубоким V-образным вырезом и кожаной вставкой-ободком на юбке и поясе.

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Образ Мур дополнила черными босоножками на шпильках и черным кожаным клатчем-сумкой. У нее была идеально ровная укладка, которая спадала на спину, макияж с черными стрелками и нежно-розовой помадой, маникюр цвета гнилой вишни и комплект украшений с бриллиантами.

Напомним, Джулианна Мур на благотворительный вечер в Нью-Йорке надела вечернее черное платье макси от Bottega Veneta.

