Лаконично, но со вкусом: Зендая в белом платье Louis Vuitton получила награду на церемонии

28-летняя актриса в красивом образе появилась на кинособытии.

Зендая посетила церемонию вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке. Актриса получила награду Spotlight Tribute за свою роль теннисистки Таши в фильме "Претенденты".

Зендая / Фото: Associated Press

Для такого события она выбрала безупречный аутфит. Зенедея была одета в лаконичное обтягивающее белое платье макси от бренда Louis Vuitton с американской проймой, халтером и обнаженной спиной.

Зендая / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила белыми атласными босоножками на высокой платформе. В таком наряде она выглядела стройно и хрупко.

Зендая / Фото: Associated Press

Зендея собрала волосы в хвост, начесав объем на макушке, и сделала нежный макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах.

Зендая / Фото: Associated Press

Лук она завершила бриллиантовыми украшениями от Bulgari (она является амбассадором бренда): серьгами-пусетами и массивным кольцом.

Зендая / Фото: Associated Press

Напомним, Зендею сфотографировали с бойфрендом Томом Холландом в парных луках.

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