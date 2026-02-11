ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Лана Дель Рей с мужем "укротителем" аллигаторов вышла в свет в Нью-Йорке

Пара позировала перед фотографами, а их образы были подобраны в похожем стиле.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лана Дель Рей с мужем

Лана Дель Рей с мужем / © Associated Press

Американская певица Лана Дель Рей посетила показ американского бренда Ralph Lauren, который презентовал коллекцию осень-зима 2026 в рамках Недели моды. На публику она вышла в компании своего мужа Джереми Дюфрена.

Пара выбрала для появления на публике образы в одном стиле, конечно же от Ralph Lauren. Певица надела юбку и топ в стиле бохо, а также дополнила образ кожаным жакетом, сапогами в ковбойском стиле и украшениями на шее. Длинные и роскошные волосы Дель Рей накрутила и уложила в объемные локоны.

Лана Дель Рей с мужем / © Associated Press

Лана Дель Рей с мужем / © Associated Press

Дюфрен выбрал для появления темно-синие классические джинсы, бежевую рубашку и кожаную куртку и похожем оттенке как и у жены. Также он добавил немного брутальности с помощью кепки и очков.

Лана Дель Рей с мужем / © Associated Press

Лана Дель Рей с мужем / © Associated Press

Напомним, что Дюфрена называют «укротителем» аллигаторов из-за его профессии — мужчина имеет компанию, которая проводит экскурсии по местам, где живут эти рептилии. Именно так он и певица и познакомились — она заказала у мужчины экскурсию. Пара поженилась в прошлом году в Луизиане.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie