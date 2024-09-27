Лана Дель Рей впервые вышла замуж: кто стал избранником известной певицы

Свадьба состоялась в заливе в Луизиане, где ее возлюбленный показывает людям аллигаторов.

39-летняя певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж. Избранником популярной артистки стал не представитель шоу-бизнеса, а человек, совершенно не имеющий с ним ничего общего - мужчина по имени Джереми Дюфрен, который к тому же намного старше нее. Согласно изданию People, пара получила свидетельство о браке 23 сентября.

DailyMail же подтвердил, что пара официально поженилась и получила первые фотографии со свадьбы. Мероприятие состоялось в Луизиане, на берегу залива, где Джереми работает гидом по местам обитания аллигаторов.

Лана для свадьбы выбрала лаконичное белое платье в стиле бохо. У наряда была длинная юбка, опущенная линия плеча и рюш на декольте. Ее волосы собраны в красивую прическу.

Также заметно, что артистка очень похудела. Ее аномальную потерю веса многие связали с инъекциями популярного в Голливуде препарата. Возможно, вес она решила нормализировать специально для венчания. Для Ланы это первый брак, а для Дюфрена - второй. Также мужчина имеет троих детей.

И несмотря на то, что об отношениях пары стало известно довольно недавно, на самом деле они, вероятнее всего, знакомы довольно давно. В отношениях Лана и Дюфрен с мая этого года.

Лодочные экскурсии мужчины по болотам довольно популярны, и он делится некоторыми видео в своем TikTok.

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