Латекс, шубы и много розового: эпатажные Måneskin на красной дорожке BRIT Awards

Победители "Евровидения" посетили церемонию награждения британской музыкальной премией.

Теперь ни одна церемония и красная дорожка не обходится без итальянской рок-группы Måneskin. Вчера они посетили BRIT Awards и традиционно появились в нарядах от бренда Gucci.

Måneskin / Associated Press

Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио были одеты в вещи в похожих оттенках и из одной коллекции. Однакое если парни выбрали черные брюки, то Виктория отдала предпочнение синему комбинезону их латекса со шнуровкой.

Måneskin / Associated Press

Номинированы они были номинированы как "Иностранная группа", но перед началом премии сами Måneskin отметили, что, скорее всего, не победят. Победу они приписывали группе ABBA, так как они легенды, но в результате статуетку одержали Silk Sonic.

Отметим, что одежда в выступлениях артистов занимает особое место, выражая их индивидуальность и бунтарство. Но также важно и то, что Maneskin не разделяю мужчин и женщин в концертных образах, их одежда бесполая, поэтому на сцену солист группы часто выходил в корсетах, коротких шортах, колготках и гантерах с чулками. Также и единственная девушка в коллективе Виктория Де Анджелис никогда не надевая платья и часто носит пиджаки на голое тело.

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