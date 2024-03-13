Латексное и без верха: Джулия Фокс появилась на афтепати "Оскара" в слишком эпатажных платьях

Модель и актриса Джулия Фокс без сомнений одна из самых эпатажных звезд современности. Она не боится экспериментировать со стилем, надевать откровенные наряды, которые часто выглядят слишком откровенно.

В этом году Фокс пригласили на вечеринку Vanity Fair, которая прошла в Лос-Анджелесе после церемонии "Оскар", а также на вечеринку Элтона Джона, которую проводит его организация Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation).

Для Vanity Fair Фокс надела черное латексное корсетное платье-бюстье, которое сочетала с сапогами на каблуках и оригинальной сумкой-сердцем. Дополняли этот образ огромный головной убор из фатина, высокие перчатки и арт-макияж глаз. Волосы Фокс уложила в трендовую мокрую укладку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Второй образ Джулии для благотворительной вечеринки был более эпатажным, поскольку она надела мини-платье с бахромой, у которого в прямом смысле слова не было верха. Грудь модели была полностью обнажена, а соски закрывали металлическими накладками.

Образ модель дополнила черными колготками, туфлями на каблуках, а также массивными золотыми браслетами. Макияж глаз Фокс для этого образа также сделала немного другим.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также вечеринку Элтона Джона посетила немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум. На знаменитости было очень гламурное платье с внушительным декольте от Valdrin Sahiti.

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