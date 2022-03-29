Латвийская группа спела по-украински для восстановления мира

Группа BrainStorm из Латвии исполнила песню на украинском.

Латвийская группа BrainStorm представила на международном телемарафоне "Save Ukraine — #StopWar" одну из самых известных своих песен, исполнив ее на украинском.

"Mana Dziesma или "Моя пісня" — одна из самых известных наших песен в родной Латвии. Поэтому, чтобы поддержать наших друзей в это тяжелое время, мы выбрали ее и решили спеть украинский текст на уже популярную музыку. Нам очень хотелось, чтобы он одинаково глубоко отозвался и в сердцах латышей, и в сердцах украинцев, ведь сегодня мы вместе. Работали с невероятным вдохновением. С момента, как возникла идея, до финального монтажа видео прошло чуть больше двух недель", — сказал фронтмен Ренарс Кауперс.

Украинский текст написал Сергей Седрик Локшин, автор текстов песен "Свята" и "Плакала" для группы KAZKA. Сейчас поэт находится в Украине, поэтому связь с Кауперсом он держал онлайн.

В записи композиции приняли участие хор Riga Gospel и струнный квартет Juno.

Для всех участников это был первый опыт создания песни на украинском.

За съемку видео отвечал латвийский режиссер Papa Che.

BrainStorm подготовили ноты композиции с украинским текстом и скачали их на своем официальном сайте, чтобы каждый желающий смог ее исполнить.

Напомним, главной целью марафона стал сбор средств для решения гуманитарных нужд Украины, причиной которых стало военное вторжение РФ и война, развязанная против Украины. Пока сбор продолжается, присоединиться к нему можно на сайте инициативы saveukraine.1plus1.ua

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