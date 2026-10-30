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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
91
Время на прочтение
3 мин

LAUD, Дядя Жора, Сопонару и другие: звезды на премьере украинского фильма "Хорошо, что мама не знает"

Фильм, работа над которым длилась восемь лет, посвящен памяти трех участников команды, погибших во время полномасштабной войны.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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LAUD, Дядя Жора, Сопонару и другие: звезды на премьере украинского фильма "Хорошо, что мама не знает"

В столичном кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver состоялся допремьерный показ украинской криминальной ироничной комедии «Хорошо, что мама не знает». На мероприятие пришли создатели фильма, представители киноиндустрии, шоу-бизнеса, СМИ и культурного сообщества.

Фильм представили режиссер и сценарист Саша Литвиненко, продюсер, второй режиссер и кастинг-директор Евгений Литвиненко, а также продюсер Олесь Маляревич — военнослужащий 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». После просмотра гости пообщались с командой и расспросили о создании фильма.

Евгений Литвиненко, Олесь Маляревич, Саша Литвиненко

Евгений Литвиненко, Олесь Маляревич, Саша Литвиненко

Команда фильма

Команда фильма

Музыкальным гостем вечера стал LAUD, который исполнил песню «Хорошо, что мама не знает» — официальный саундтрек к фильму. Фанковая композиция придала мероприятию драйв, кроме того, певец порадовал гостей и другими песнями из своего репертуара.

LAUD

LAUD

LAUD

LAUD

О чем фильм

В центре истории — двое братьев и сестра, каждый из которых скрывает от семьи свои секреты. Старший брат, музыкальный продюсер и харизматичный авантюрист, оказывается в долгах и в опасных криминальных обстоятельствах.

Сестра работает театральной актрисой. Ее обычный вечер после репетиции неожиданно превращается в рискованное приключение. А младший брат, романтичный ИТ-специалист, берется самостоятельно восстановить справедливость, однако его затея быстро выходит из-под контроля. Никто из них не знает о делах других. Не догадывается об этом и мама.

Комедия в стиле современного неонуара состоит из четырех взаимосвязанных новелл. Три из них знакомят зрителей с историями главных героев, а четвертая объединяет их в общем финале.

По словам режиссера, важную роль в картине играют детали, символы и визуальные образы, которые помогают раскрыть историю.

«Мне хотелось снять жанровое кино, которое не дает готовых ответов на все вопросы, а оставляет зрителю пространство для собственной интерпретации. Мы сознательно не объясняем каждую деталь — многие смыслы спрятаны в символах, визуальных образах и драматургии», — рассказал Саша Литвиненко.

Восемь лет работы и испытания войной

От разработки идеи и сценария до завершения съемок фильма прошло восемь лет. За это время команда столкнулась с пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением России.

В марте 2022 года Саша и Евгений Литвиненко вместе с семьей попали в плен в Буче. У них с собой были диски с отснятым материалом. Семье удалось выжить и сохранить отснятые кадры.

Часть актеров и технической команды добровольно вступила в ряды Сил обороны Украины. Несмотря на пережитое, создатели смогли возобновить работу и завершить картину.

Фильм посвящен памяти актеров Павла Ли и Юрия Фелипенко, а также каскадера Константина Агапова, погибших во время полномасштабной войны.

«Нашей целью было создать качественное украинское кино со своим характером, которое в то же время выглядело бы современно, было бы понятным и конкурентоспособным на международном уровне. Этот фильм стал результатом огромной работы всей команды, которая на протяжении нескольких лет не теряла веры в проект», — отметил Евгений Литвиненко.

Фильм «Хорошо, что мама не знает» уже в национальном прокате.

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