LAUD, Дядя Жора, Сопонару и другие: звезды на премьере украинского фильма "Хорошо, что мама не знает"

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В столичном кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver состоялся допремьерный показ украинской криминальной ироничной комедии «Хорошо, что мама не знает». На мероприятие пришли создатели фильма, представители киноиндустрии, шоу-бизнеса, СМИ и культурного сообщества.

Фильм представили режиссер и сценарист Саша Литвиненко, продюсер, второй режиссер и кастинг-директор Евгений Литвиненко, а также продюсер Олесь Маляревич — военнослужащий 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». После просмотра гости пообщались с командой и расспросили о создании фильма.

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Евгений Литвиненко, Олесь Маляревич, Саша Литвиненко

Команда фильма

Музыкальным гостем вечера стал LAUD, который исполнил песню «Хорошо, что мама не знает» — официальный саундтрек к фильму. Фанковая композиция придала мероприятию драйв, кроме того, певец порадовал гостей и другими песнями из своего репертуара.

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LAUD

LAUD

О чем фильм

В центре истории — двое братьев и сестра, каждый из которых скрывает от семьи свои секреты. Старший брат, музыкальный продюсер и харизматичный авантюрист, оказывается в долгах и в опасных криминальных обстоятельствах.

Сестра работает театральной актрисой. Ее обычный вечер после репетиции неожиданно превращается в рискованное приключение. А младший брат, романтичный ИТ-специалист, берется самостоятельно восстановить справедливость, однако его затея быстро выходит из-под контроля. Никто из них не знает о делах других. Не догадывается об этом и мама.

Комедия в стиле современного неонуара состоит из четырех взаимосвязанных новелл. Три из них знакомят зрителей с историями главных героев, а четвертая объединяет их в общем финале.

По словам режиссера, важную роль в картине играют детали, символы и визуальные образы, которые помогают раскрыть историю.

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«Мне хотелось снять жанровое кино, которое не дает готовых ответов на все вопросы, а оставляет зрителю пространство для собственной интерпретации. Мы сознательно не объясняем каждую деталь — многие смыслы спрятаны в символах, визуальных образах и драматургии», — рассказал Саша Литвиненко.

Восемь лет работы и испытания войной

От разработки идеи и сценария до завершения съемок фильма прошло восемь лет. За это время команда столкнулась с пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением России.

В марте 2022 года Саша и Евгений Литвиненко вместе с семьей попали в плен в Буче. У них с собой были диски с отснятым материалом. Семье удалось выжить и сохранить отснятые кадры.

Часть актеров и технической команды добровольно вступила в ряды Сил обороны Украины. Несмотря на пережитое, создатели смогли возобновить работу и завершить картину.

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Фильм посвящен памяти актеров Павла Ли и Юрия Фелипенко, а также каскадера Константина Агапова, погибших во время полномасштабной войны.

«Нашей целью было создать качественное украинское кино со своим характером, которое в то же время выглядело бы современно, было бы понятным и конкурентоспособным на международном уровне. Этот фильм стал результатом огромной работы всей команды, которая на протяжении нескольких лет не теряла веры в проект», — отметил Евгений Литвиненко.

Фильм «Хорошо, что мама не знает» уже в национальном прокате.

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