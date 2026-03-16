- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Лауреат «Оскара» Джесси Бакли надела платье, вдохновленное последним голливудским образом Грейс Келли
Настоящий голливудский стиль и гламур остается вне времени, и даже спустя 70 лет старые дизайны продолжают быть актуальными.
Джесси Бакли получила на 98-й церемонии «Оскар» свою первую статуэтку в категории «Лучшая женская роль». Актриса сыграла в фильме «Гамнет», который высоко оценили кинокритики.
Для красной дорожки лауреат выбрала изысканное платье от Chanel, которое для нее создал креативный директор Модного дома Матье Блази. Это был лаконичный, но яркий наряд, который сочетал в себе два оттенка — розовый на красный.
Нежно-розовой была именно основа платья, которая имела длинный шлейф, а на талии ее украшали складки ткани. А вот красной была верхняя часть, которая больше напоминала накидку со складками.
Однако это яркое платье победительницы многим напомнило другой наряд — платье, которое в 1956 году, то есть 70 лет назад, носила другая кинодива — актриса Грейс Келли, которая впоследствии стала княгиней Монако. 21 марта 1956 года Келли появилась в платье, созданном Эдит Хед — легендарной главой отдела костюмов студии Paramount Pictures.
У наряда была похожая по фасону юбка, а также накидка со складками на плечах, однако в отличие от платья Бакли, верхняя часть платья Грейс снималась и на лифе были Х-образные бретельки.
Немного трогательно также и то, что это платье Келли — последнее для подобного мероприятия, ведь через месяц она вышла замуж и переехала жить в Монако, поэтому попрощалась с карьерой актрисы. Хэд попросили создать прощальный образ, тогда как ее свадебное платье разработала другая художница по костюмам, Хелен Роуз из студии Metro-Goldwyn-Mayer.