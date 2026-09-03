Лауреат "Оскара" вышла на красную дорожку в шелковом платье Prada с карманами

Лора Дерн / © Associated Press

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Актриса Лора Дерн сияла в пудрово-розовом платье от модного дома Prada, сшитом из их фирменного плотного двойного атласа. Верх платья имел минималистичный крой с почти незаметными короткими рукавами и закрытым вырезом, тогда как от талии оно было расклешенным вниз.

Лора Дерн / © Associated Press

Скрытые боковые карманы придавали этому структурированному наряду особый шарм, в котором актриса непринуждённо держала руки, позируя фотографам — этот эффект создавал идеальное сочетание моды и повседневности.

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Лора Дерн / © Associated Press

Чтобы завершить этот пастельный образ, 59-летняя актриса подчеркнула шею колье Cartier, инкрустированным драгоценными камнями, а также создала интересный контраст с нежным розовым силуэтом, выбрав чёрные лакированные туфли Prada.

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На мероприятии актриса имела особую честь вручить «Золотого льва» за жизненные достижения своему давнему другу и коллеге Джорджу Клуни.

Лора Дерн и Джордж Клуни / © Associated Press

Сам Клуни также вышел на красную дорожку со своей женой Амаль. На торжественном открытии фестиваля 48-летняя правозащитница появилась в длинном чёрном платье, в котором выглядела потрясающе.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

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