Лайфхак от звезды: Ким Кардашьян показала, как интересно упаковать рождественские подарки в футболки

Звезда реалити-шоу поделилась интересной идеей.
43-летняя участница реалити-шоу, модель и бизнесвумен – Ким Кардашьян – уже подготовила подарки для всей своей большой семьи и показала результат в Instagram.
Если вы еще не упаковали свои подарки, Ким делится необычным способом. Она завернула их в белые хлопковые футболки от своего бренда Skims – получились подарки 2-в-1. Выглядит очень необычно.
К слову, ранее мы писали, что Ким Кардашьян решила нарядить не одну, а целых 12 елок, и выбрала для этого необычное место – свою ванную комнату. Мерцающие елки размером до потолка расположились у окон ее особняка в Лос-Анджелесе.
Интересно, подарки она спрятала под каждым рождественским деревом?
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