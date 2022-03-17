"Лебединое озеро" станцевать будет некому: прима Большого театра осудила агрессию и уехала из России

Россия всегда гордилась своей литературой, армией, и балетом. Со всеми тремя поводами для гордости сейчас большие проблемы.

30-летняя прима Большого театра Ольга Смирнова резко осудила войну России в Украине и переехала в Нидерланды, где ее с радостью встретили в труппе Национального балета.

Ольга Смирнова / Getty Images

Для того чтобы донести свою позицию, балерина зарегистрировалась в Telegram и написала эмоциональный пост:

"Друзья, мне жаль, что первая публикация на моем канале отнюдь не радостная, но я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против войны. И дело даже не в том, что наверно у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров. Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома. И кто бы мог подумать неделю назад, что это все произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе."

Ольга Смирнова / Getty Images

Мы очень рады, что звезда мирового балета нашла в себе силы не промолчать, поддержала Украину и навсегда попрощалась со страной-агрессором. Но вызывает некоторое беспокойство тот факт, что, возможно, долгожданное "Лебединое озеро", которое в России принято транслировать по ТВ в день смерти руководителей страны (Брежнева, Андропова, Черненко), будет просто некому танцевать.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов русскую балерину Анастасию Волочкову, которая для партии Одетты подходит примерно так же, как российская армия для короткой победоносной войны. Но мы верим, она будет стараться, в крайнем случае сядет на шпагат.

Анастасия Волочкова/Инстаграм Анастасии Волочковой

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