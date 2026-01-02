Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — отреагировала в Instagram Stories на совместные снимки Тараса Цимбалюка с финалисткой проекта Анастасией Половинкиной из Буковеля.

Надежда опубликовала видео, на котором она с подругами отдыхает в бане. Она в купальнике бежит к объективу камеры и машет рукой.

«Передаю привет из Гуцульщины моим родным Тарасу Цимбалюку и Анастасии Половинкиной. Лечу к вам», — написала Надин и добавила улыбающийся смайлик.

А еще Головчук выложила снимок с подругами, который подписала: «Мы в Буковель не доехали, у нас здесь дела поважнее».

Напомним, уже сегодня, 2 января, во время пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» мы узнаем, как сложились отношения Тараса Цимбалюка и Надин Головчук после шоу.