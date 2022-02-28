Леди Гага молится за Украину, а Эль Фэннинг пришла на церемонию с маникюром в цветах украинского флага

В Санта-Монике, Калифорния, состоялась церемонии вручения премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2022. Мировые звезды демонстрировали поддержку Украине на красной дорожке.
Корейско-американская актриса Грета Ли, сыгравшая в сериале "Утреннее шоу", о котором мы так много вам рассказывали раньше, вышла на дорожку в платье Marc Jacobs, созданном в цветах украинского флага, дополнив лук золотыми босоножками на шпильках.
Актер Майкл Дуглас появился перед камерами в черном классическом костюме, на нагрудный карман которого прикрепил аксессуар в цветах флага Украины.
Актриса Эль Фэннинг сделала маникюр в цветах украинского флага, чтобы продемонстрировать свою поддержку нашей стране.
Некоторые утверждали, что церемония была дурным тоном и что деньги, потраченные на нее, можно было бы отправить на помощь Украине. "Сегодня у нас есть SAG Awards. В Украине война. Мне очень стыдно", - было среди сообщений людей в комментариях к посту, который опубликовала Леди Гага. Накануне церемонии певица написала:
"Мое истинное желание сегодня вечером состоит в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры на @sagawards вызывали у публики улыбки. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Есть много причин, по которым мир постоянно дает нам НЕ улыбаться. Я молюсь сегодня вечером за Украину и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь, чтобы вы были здоровы".
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