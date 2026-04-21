Леди Гага в платье-русалке и на огромных платформах пришла на премьеру долгожданного фильма

Леди Гага / © Associated Press

Для этого выхода Леди Гага выбрала черное платье от бренда Saint Laurent из коллекции осень-зима 2016 года.

Это был наряд выполнен в классическом стиле, который сочетал вневременную элегантность и современный драматизм. Платье прекрасно подходило звезде и подчеркивало не только ее фигуру, но и демонстрировало многочисленные татуировки на теле, в частности через открытую спину и плечи.

У наряда было интересное фигурное декольте, а юбка выполнена в фасоне русалка и имела длинный шлейф.

Под юбкой у Леди Гаги были необычные туфли от Matieres Fecales x Christian Louboutin на огромных платформах и высоких фигурных каблуках. Такая обувь сделала певицу значительно выше, ведь ее рост 155 сантиметров.

Также Гага дополнила образ серьгами от Tiffany & Co. в виде крыльев, и собрала свои платиново-белые волосы в низкий хвост, который был уложен в элегантные волны.

Но не только певица сияла на мероприятии в изысканном образе, ведь красная дорожка в тот день была переполнена громкими именами. Премьеру посетили главные звезды фильма Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.