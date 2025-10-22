"Ледяное" платье, как у Ким Кардашьян, ранее носила друга звезда: сравниваем образы

Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Ким Кардашьян появилась в оригинальном платье от Christian Dior, созданном еще самим Джоном Гальяно, на премьере сериала «Все честно» в Париже. В этом проекте звезда исполнила одну из главных ролей, поэтому приковала к себе много внимания. Выбранное ею платье для этого мероприятия было из весенней коллекции 2000 года и сшито из нежного ледяно-голубом оттенке.

Мастерство Гальяно было здесь в полной мере продемонстрировано: корсетный лиф, складки-оригами и рельефная баска — все это гармонично создавало неповторимый силуэт, который любил показывать в своих коллекциях модельер. Вероятно, платье Ким было немного изменено, чтобы учесть ее фигуру с очень тонкой талией, о чем нам напоминает немного натянутая на бедрах ткань.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Однако телезвезда не единственная знаменитость, которая носила это платье. Также в нем на светском мероприятии появилась очень популярная в 1990-2000 годах актриса Эшли Джадд. Наряд от Dior она в тот вечер дополнила прической с легкими локонами и заколкой в волосах. Также на ее руках сверкали гламурные браслеты.

Реклама

Эшли Джадд / © Getty Images

Актриса наиболее известная по главным ролям в кинофильмах «Целуя девушек», «Двойной просчет», «Особо тяжкие преступления» и «Амнезия». Также она работала моделью и сотрудничала с разными косметическими берендами.