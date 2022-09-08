"Ледяное" платье от Dolce & Gabbana: Зоуи Дешанель на красной дорожке в Венеции

Звезда фильма "500 дней лета" и сериала "Новенькая" Зоуи Дешанель посетила Италию и стала гостьей 79-го Венецианского кинофестиваля.
На красную дорожку актриса вышла, поскольку 7 сентября состоялся премьерный показ фильма Dreamin' Wild, где она сыграла одну из главных ролей.
Для мероприятия звезда надела необычное платье от Dolce & Gabbana "ледяного" голубого оттенка. Платье спереди открывало ноги актрисы, а сзади имело длинный шлейф, также его украшал огромный бант на бедрах и на плече.
Верхняя часть наряда была декорирована голубыми пластиковыми цветами, а дополнила Зоуи этот элегантный образ сатиновыми туфлями с бантами, серебристым клатчем-коробкой и ювелирными украшениями с бриллиантами.
Компанию 42-летней актрисе на дорожке составил 44-летний Джонатан Скотт - канадский телеведущий и шоумен. Они встречаются с августа 2019 года.
Читайте также:
- Зоуи Дешанель, Кейт Мидлтон и Кэрри Джонсон: знаменитости, надевавшие самое популярное зеленое платье
- В прозрачном наряде и с флагом в руках: Алина Байкова на премьере документального фильма о войне в Украине
- Позировала в Венеции: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо в платье с пайетками продемонстрировала стройные ноги