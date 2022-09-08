"Ледяное" платье от Dolce & Gabbana: Зоуи Дешанель на красной дорожке в Венеции

Звезда фильма "500 дней лета" и сериала "Новенькая" Зоуи Дешанель посетила Италию и стала гостьей 79-го Венецианского кинофестиваля.

На красную дорожку актриса вышла, поскольку 7 сентября состоялся премьерный показ фильма Dreamin' Wild, где она сыграла одну из главных ролей.

Зоуи Дешанель / Фото: Associated Press

Для мероприятия звезда надела необычное платье от Dolce & Gabbana "ледяного" голубого оттенка. Платье спереди открывало ноги актрисы, а сзади имело длинный шлейф, также его украшал огромный бант на бедрах и на плече.

Верхняя часть наряда была декорирована голубыми пластиковыми цветами, а дополнила Зоуи этот элегантный образ сатиновыми туфлями с бантами, серебристым клатчем-коробкой и ювелирными украшениями с бриллиантами.

Зоуи Дешанель / Фото: Associated Press

Компанию 42-летней актрисе на дорожке составил 44-летний Джонатан Скотт - канадский телеведущий и шоумен. Они встречаются с августа 2019 года.

Зоуи Дешанель / Фото: Associated Press

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