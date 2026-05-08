Легендарная актриса Брук Шилдс пришла на презентацию сериала с дочкой-красавицей

Актриса Брук Шилдс посетила премьеру сериала «Ты меня убиваешь» в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а звезда появилась на ней в красном кожаном платье без брителей, которое идеально подчеркивало фигуру.

Наряд длины миди был украшен складками на лифе и талии, а также разрезом на юбке сбоку. Лук Брук дополнила красными замшевыми туфлями, ярким макияжем и большим количеством украшений на руках и в ушах.

Брук Шилдс / © Associated Press

На презентации актриса появилась со своей дочерью Ровен Хенчи. Девушка выбрала ярко-зеленый костюм с жакетом и широкими брюками, а также дополнила лук несколькими лаконичными украшениями.

Брук Шилдс и ее дочь Ровен / © Associated Press

