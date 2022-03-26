Легендарная норвежская актриса Лив Ульман поддержала Украину на церемонии вручения наград

Украина продолжает получать поддержку от звезд кино.
Вчера на церемонии вручения наград губернаторов 2022 года в бальном зале Рэя Долби в Голливуде легендарная норвежская актриса 83-летняя Лив Ульман.
Актриса пришла на мероприятие в длинном атласном черном платье на котором была приколота лента в цветах украинского флага.
Лив Ульман неоднократно номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Долгое время она была музой знаменитого режиссёра Ингмара Бергмана.
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