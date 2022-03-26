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Легендарная норвежская актриса Лив Ульман поддержала Украину на церемонии вручения наград

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Легендарная норвежская актриса Лив Ульман поддержала Украину на церемонии вручения наград

Лив Ульманн / Getty Images

Украина продолжает получать поддержку от звезд кино.

Вчера на церемонии вручения наград губернаторов 2022 года в бальном зале Рэя Долби в Голливуде легендарная норвежская актриса 83-летняя Лив Ульман. 

Лив Ульманн / © Getty Images
Лив Ульманн / Getty Images

Актриса пришла на мероприятие в длинном атласном черном платье на котором была приколота лента в цветах украинского флага. 

Лив Ульманн / © Getty Images
Лив Ульманн / Getty Images

Лив Ульман неоднократно номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Долгое время она была музой знаменитого режиссёра  Ингмара Бергмана. 

Лив Ульманн / © Getty Images
Лив Ульманн / Getty Images

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