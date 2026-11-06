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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Легендарная звезда Victoria’s Secret Адриана Лима появилась на вечеринке в Нью-Йорке

На этот раз для своего выхода звезда выбрала стильный образ с необычным сочетанием спортивной одежды и кожи.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Адриана Лима

Адриана Лима / © Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима самый легендарный «ангел» Victoria’s Secret — снова появилась на публике. Звезда попала в объектив папарацци, когда направлялась на светское мероприятие.

Адриану пригласили на вечеринку, посвящённую торжественному открытию бренда Oner NYC в районе Сохо в Нью-Йорке. Поскольку бренд специализируется на спортивной одежде, Лима надела соответствующий наряд — брюки и топ насыщенного оттенка марсала. Модель дополнила образ черным кожаным плащом классического кроя и фасона, туфлями-лодочками и лаконичным клатчем из мягкой кожи.

Адриана Лима / © Getty Images

Адриана Лима / © Getty Images

Кроме того, бразильская супермодель недавно стала одной из гостей церемонии CFDA Fashion Awards 2026, которая прошла в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории. Для выхода на красную дорожку она выбрала образ, подчеркивающий женственный силуэт. 45-летняя модель надела молочное макси-платье от бренда LaQuan Smith с глубоким декольте. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости, а широкий чёрный пояс акцентировал внимание на её талии.

Адриана Лима / © Associated Press

Адриана Лима / © Associated Press

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