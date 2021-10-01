Легендарные супермодели 90-х: как они выглядят сейчас

Мы решили рассказать о десяти роскошных женщинах, благодаря которым термина "супермодель" не существовало бы, и показать, что время над ними просто не властно.

В 70-х годах модные показы вышли на новый уровень, став настоящими шоу, которые захотела посещать публика. Теперь модели дефилировали на огромных подиумах, а в первых рядах собирались главнее модники, звезды и журналисты. В прессе не просто публиковали их фото в красивой одежде, а и называли имена, из-за чего девушки становились знаменитостями, с ними начали подписывать контракты модные бренды, косметические компании, а их лица - появляться на обложках.

В 80-90-х годах все еще больше изменилось - теперь модели с обложки стали суперзвездами. В мире моды считается, что "сделал" их такими немецкий фотограф Питер Линдберг. В 1990 году он организовал фотосессию на пляже, в которой снял популярных в то время моделей: Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту и Татьяну Патитц. С этим фото он пошел к редактору Александру Либерману, но тот фото опубликовать отказался, ведь девушки были в одних рубашках, а снимки ничего не продавали.

После фотограф показал свою работу Анне Винтур - редактору британского Vogue. Журналистка поместила это фото на обложку и сделала прорыв в модном мире, ведь люди устали от чопорных моделей. Невероятно красивые девушки без макияжа и в простых белых рубашках моментально стали иконами, а эта обложка вошла в историю фэшн-фотографии.

Посетитель выставки смотрит на знаменитую фотографию немецкого модного фотографа Петера Линдберга / Getty Images

В скором времени к этому каноническому составу присоединилось еще несколько красоток, без которых моду 90-х просто невозможно представить. Поэтому мы решили рассказать о десяти роскошных женщинах, благодаря которым термина "супермодель" не существовало бы и показать, что время над ними просто не властно.

Кейт Мосс

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт - одна из самых знаменитых моделей в мире. На пике своей карьеры девушка получала одни из самых высоких гонораров в модной индустрии. Она выходила на подиумы самых роскошных показов и полностью состоялась в профессии.

Жизнь Кейт была немного подпорчена наркотиками, алкогольной зависимостью и скандальными романами. Но сейчас она продолжает работать, хоть на подиумах появляется крайне редко. Мосс открыла свое агентство и также отдает много времени единственной дочери Лиле, занимаясь ее модельной карьерой.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Британка стал первой темнокожей моделью, появившейся на обложках французского и английского глянца Vogue, а также журнала Time. Она работала с самыми известными Модными домами, но также прославилась вспыльчивым характером.

На модных шоу Наоми работает до сих пор, а 18 мая 2021 года стало известно, что у нее родилась дочь.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / Getty Images

Еще до знаменитой обложки Vogue Синди уже была чрезвычайно известной. Она постоянно появлялась на обложках глянцев и подиумах. Популярности ей также добавили отношения с актером Ричардом Гиром.

Но больше всего она полюбилась благодаря знаменитой рекламе Pepsi, обложке Playboy и своим спортивным роликам. Сейчас на подиумах практически не появляется, но продолжает сниматься для обложек, занимается бизнесом. Дочь Синди - Кайя - тоже стала известной моделью.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс / Getty Images

Наибольшую популярность она получила в юности, когда работала моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке. Также она была первой афроамериканкой, снявшейся для рекламы каталога Victoria’s Secret. Но свою модельную карьеру завершила в 2005 году, чтобы сосредоточиться на телевидении.

На данный момент она одна из самых успешных телеведущих. На ее счету также безумно популярный проект "Топ-модель по-американски", который она создала.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / Getty Images

Немецкая модель является рекордсменкой по количеству модных обложек, которых у нее насчитывается около тысячи в самых разных журналах. Она работала с различными Модными домами, на пике своей популярности, по некоторым данным, зарабатывала в рабочий день около 50 тысяч долларов.

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста / Getty Images

Она входила в культовую пятерку супермоделей и была одной из самых востребованных звезд 90-х. Линда сотрудничала с различными брендами и участвовала во множестве рекламных кампаний, самыми незабываемыми из которых стали реклама Opium от Yves Saint Laurent и Fidji от Guy Laroche.

После пика популярности и рождения ребенка решила сделать косметологическую процедуру CoolSculpting (криолиполиз). Из-за осложнений эта процедура изменила ее до неузнаваемости. Женщина жила в затворничестве на протяжении шести последних лет и только недавно решила рассказать правду миру.

Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон / Getty Images

Карьера Кристи невероятна, ведь она работала с гигантами модной индустрии и была безусловной звездой 80-90-х годов. Уйти с подиума решила в 1993 году и держала эту паузу 20 лет. Когда модели исполнилось 50, она решила возобновить работу и иногда опять дефилирует на кутюрных показах. Например, в 2019-м закрыла шоу Marc Jacobs, в 2020-м появилась в показе Fendi, а в сентябре 2021-го прошла по подиуму в нарядах Versace.

Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен / Getty Images

В 90-х ни один модный показ не проходил без этой датчанки. Но, конечно же, все помнят Хелену в первую очередь по эффектному клипу Криса Айзека Wicked Game, в котором она снялась в 1991 году.

Сейчас модель тоже иногда появляется на подиумах, но больше сосредоточена на своем бизнесе: у нее есть свой магазин антикварной одежды и бренд белья.

Летиция Каста

Летиция Каста / Getty Images

В 90-х француженка прославилась своим участием в показах Victoria’s Secret. Также часто появлялась в фотосессиях на обложках таких журналов, как Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Elle и Glamour.

Летиция попробовала себя и в кино, где добилась тоже успеха. Сейчас на подиумах ее не увидеть, но вот на кинофестивалях она частый гость. Также Каста многодетная мама четырех детей.

Карла Бруни

Карла Бруни / Getty Images

Карла попробовала себя во многих сферах: в 80-90-х была одной из самых успешных французских моделей, но, уйдя с подиума, занялась музыкой и выпустила несколько альбомов. Была третьей женой 23-го президента Франции Николя Саркози и первой леди Франции.

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