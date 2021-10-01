Легендарные супермодели 90-х: как они выглядят сейчас

Мы решили рассказать о десяти роскошных женщинах, благодаря которым термина "супермодель" не существовало бы, и показать, что время над ними просто не властно.
В 70-х годах модные показы вышли на новый уровень, став настоящими шоу, которые захотела посещать публика. Теперь модели дефилировали на огромных подиумах, а в первых рядах собирались главнее модники, звезды и журналисты. В прессе не просто публиковали их фото в красивой одежде, а и называли имена, из-за чего девушки становились знаменитостями, с ними начали подписывать контракты модные бренды, косметические компании, а их лица - появляться на обложках.
В 80-90-х годах все еще больше изменилось - теперь модели с обложки стали суперзвездами. В мире моды считается, что "сделал" их такими немецкий фотограф Питер Линдберг. В 1990 году он организовал фотосессию на пляже, в которой снял популярных в то время моделей: Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту и Татьяну Патитц. С этим фото он пошел к редактору Александру Либерману, но тот фото опубликовать отказался, ведь девушки были в одних рубашках, а снимки ничего не продавали.
После фотограф показал свою работу Анне Винтур - редактору британского Vogue. Журналистка поместила это фото на обложку и сделала прорыв в модном мире, ведь люди устали от чопорных моделей. Невероятно красивые девушки без макияжа и в простых белых рубашках моментально стали иконами, а эта обложка вошла в историю фэшн-фотографии.
В скором времени к этому каноническому составу присоединилось еще несколько красоток, без которых моду 90-х просто невозможно представить. Поэтому мы решили рассказать о десяти роскошных женщинах, благодаря которым термина "супермодель" не существовало бы и показать, что время над ними просто не властно.
Кейт Мосс
Кейт - одна из самых знаменитых моделей в мире. На пике своей карьеры девушка получала одни из самых высоких гонораров в модной индустрии. Она выходила на подиумы самых роскошных показов и полностью состоялась в профессии.
Жизнь Кейт была немного подпорчена наркотиками, алкогольной зависимостью и скандальными романами. Но сейчас она продолжает работать, хоть на подиумах появляется крайне редко. Мосс открыла свое агентство и также отдает много времени единственной дочери Лиле, занимаясь ее модельной карьерой.
Наоми Кэмпбелл
Британка стал первой темнокожей моделью, появившейся на обложках французского и английского глянца Vogue, а также журнала Time. Она работала с самыми известными Модными домами, но также прославилась вспыльчивым характером.
На модных шоу Наоми работает до сих пор, а 18 мая 2021 года стало известно, что у нее родилась дочь.
Синди Кроуфорд
Еще до знаменитой обложки Vogue Синди уже была чрезвычайно известной. Она постоянно появлялась на обложках глянцев и подиумах. Популярности ей также добавили отношения с актером Ричардом Гиром.
Но больше всего она полюбилась благодаря знаменитой рекламе Pepsi, обложке Playboy и своим спортивным роликам. Сейчас на подиумах практически не появляется, но продолжает сниматься для обложек, занимается бизнесом. Дочь Синди - Кайя - тоже стала известной моделью.
Тайра Бэнкс
Наибольшую популярность она получила в юности, когда работала моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке. Также она была первой афроамериканкой, снявшейся для рекламы каталога Victoria’s Secret. Но свою модельную карьеру завершила в 2005 году, чтобы сосредоточиться на телевидении.
На данный момент она одна из самых успешных телеведущих. На ее счету также безумно популярный проект "Топ-модель по-американски", который она создала.
Клаудия Шиффер
Немецкая модель является рекордсменкой по количеству модных обложек, которых у нее насчитывается около тысячи в самых разных журналах. Она работала с различными Модными домами, на пике своей популярности, по некоторым данным, зарабатывала в рабочий день около 50 тысяч долларов.
Линда Евангелиста
Она входила в культовую пятерку супермоделей и была одной из самых востребованных звезд 90-х. Линда сотрудничала с различными брендами и участвовала во множестве рекламных кампаний, самыми незабываемыми из которых стали реклама Opium от Yves Saint Laurent и Fidji от Guy Laroche.
После пика популярности и рождения ребенка решила сделать косметологическую процедуру CoolSculpting (криолиполиз). Из-за осложнений эта процедура изменила ее до неузнаваемости. Женщина жила в затворничестве на протяжении шести последних лет и только недавно решила рассказать правду миру.
Кристи Тарлингтон
Карьера Кристи невероятна, ведь она работала с гигантами модной индустрии и была безусловной звездой 80-90-х годов. Уйти с подиума решила в 1993 году и держала эту паузу 20 лет. Когда модели исполнилось 50, она решила возобновить работу и иногда опять дефилирует на кутюрных показах. Например, в 2019-м закрыла шоу Marc Jacobs, в 2020-м появилась в показе Fendi, а в сентябре 2021-го прошла по подиуму в нарядах Versace.
Хелена Кристенсен
В 90-х ни один модный показ не проходил без этой датчанки. Но, конечно же, все помнят Хелену в первую очередь по эффектному клипу Криса Айзека Wicked Game, в котором она снялась в 1991 году.
Сейчас модель тоже иногда появляется на подиумах, но больше сосредоточена на своем бизнесе: у нее есть свой магазин антикварной одежды и бренд белья.
Летиция Каста
В 90-х француженка прославилась своим участием в показах Victoria’s Secret. Также часто появлялась в фотосессиях на обложках таких журналов, как Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Elle и Glamour.
Летиция попробовала себя и в кино, где добилась тоже успеха. Сейчас на подиумах ее не увидеть, но вот на кинофестивалях она частый гость. Также Каста многодетная мама четырех детей.
Карла Бруни
Карла попробовала себя во многих сферах: в 80-90-х была одной из самых успешных французских моделей, но, уйдя с подиума, занялась музыкой и выпустила несколько альбомов. Была третьей женой 23-го президента Франции Николя Саркози и первой леди Франции.
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