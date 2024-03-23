Легендарный фильм "Красотка" отмечает 34-летие: интересные факты о картине

Легендарной картине "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях исполнилось тридцать лет.

Культовый фильм режиссера Гарри Маршалла был впервые показан на больших экранах 23 марта 1990 года в Канаде.

Фильм "Красотка" 1990 год / Фото: Getty Images

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По сюжету финансовый магнат Эдвард Льюис (Ричард Гир), проезжая по ночному городу, останавливается около уличной проститутки по имени Вивьен (Джулия Робертс). Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его отельном номере еще на некоторое время - за дополнительный гонорар. История развивается стремительно и очень романтично. На момент съемок Джулии Робертс было всего 23 года, а Ричарду Гиру - 41.

Фильм "Красотка" 1990 год / Фото: Getty Images

А вы знали, что..

Авторы сценария сперва задумывали фильм как социальную драму, где главная героиня не только проститутка, но и наркоманка. Рабочее название у фильма было "Три тысячи долларов". Ровно столько заплатил Эдвард Льюис за услуги Вивьен, согласившейся провести с ним неделю.

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Кастинг на главные роли был долгим. На роль Эдварда пробовались: Кристофер Рив, Дэниел Дэй-Льюис, Дензел Вашингтон и даже Аль Пачино, а на роль Вивьен: Карен Аллен, Молли Рингуолд, Вайнона Райдер, Мэг Райан, Дэрил Ханн, Мишель Пфайффер, Дженнифер Джейсон Ли и многие другие актрисы.

При бюджете 14 миллионов долларов кассовые сборы фильма составили более 463,4 миллионов, фильм окупил себя в 33 раз и принес невероятный успех актерам.

Фильм "Красотка" 1990 год / Фото: Getty Images

Знаменитый красный пиджак на героине Робертс был куплен всего за 30 долларов у продавца билетов ближайшего кинотеатра. А вот ожерелье, которое Эдвард преподнес Вивьен в фильме и правда было драгоценным и стоило 250 тысяч долларов. Его взяли напрокат в одном из ювелирных магазином Нью-Йорка, а во время съемок сцены на площадке находился вооруженный охранник. Кстати, сцена с захлопыванием футляра стала импровизацией. Смех Джулии Робертс был настолько искренним, что режиссер включил этот дублю в ленту.

Несколько лет назад Гир заявлял о том, что возможно картина получит продолжение. Но этим планам не суждено было осуществиться.

Фильм "Красотка" 1990 год / Фото: Getty Images

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