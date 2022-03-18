Легендарный танцовщик Михаил Барышников назвал вторжение Путина в Украину "бессовестным"

Еще одна звезда мирового балета публично осудила вторжение России в Украину.

Один из самых знаменитых артистов балета всех времен и народов Михаил Барышников резко осудил войну, развязанную Россией в Украине.

В интервью изданию The Globe And Mail танцовщик, в частности, сказал:

"Как и все, я был шокирован, когда Путин аннексировал Крым, но я не ожидал вторжения в Украину. Я не думал, что контроль Путина над его постсоветской империей настолько хрупок, что он попытается вернуть себе вывшие советские республики, я был неправ.

Меня не удивляет осуждение Путиным любого, кто выступает против него. Это классический ответ хулигана, загнанного в угол".

Михаил Барышников в Советском Союзе был солистом Кировского театра в Ленинграде. Во время гастролей театра за границей в 1974 году получил предложение от Американского театра балета и решил не возвращаться в СССР. Его невозвращение вызвало большой скандал в советских политических кругах.

Михаил Барышников / Getty Images

Впоследствии сделал блестящую карьеру в качестве танцовщика, хореографа и балетмейстера. Как актер был номинирован на "Оскар".

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