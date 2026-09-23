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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Секрет стройности и молодости Элизабет Херли: что актриса делает каждое утро

Звезда рассказала, что помогает ей хорошо себя чувствовать.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

61-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли рассказала о простом утреннем ритуале, который, по ее словам, помогает ей хорошо себя чувствовать и поддерживать себя в форме. Свой «секрет» звезда назвала абсолютно бесплатным.

Херли призналась, что каждое утро сразу после пробуждения выпивает две кружки теплой воды. По словам актрисы, она придерживается этой привычки уже много лет.

«Я лично не пью странные зеленые соки и не принимаю множество добавок, но я выпиваю две кружки теплой воды первым делом каждое утро столько, сколько себя помню. И это бесплатно», — написала Элизабет в Instagram.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет регулярно публикует фотографии в купальниках и не скрывает, что предпочитает естественный подход к заботе о себе. При этом ее утренний ритуал — прежде всего способ начать день с употребления жидкости, а не доказанный метод омоложения.

Теплая вода действительно помогает восполнить жидкость после ночи, однако научных оснований считать именно теплую воду самостоятельным средством омоложения нет. Главная польза такой привычки заключается в поддержании нормального питьевого режима.

Ранее, напомним, Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой в топе и лосинах.

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