Секрет стройности и молодости Элизабет Херли: что актриса делает каждое утро

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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61-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли рассказала о простом утреннем ритуале, который, по ее словам, помогает ей хорошо себя чувствовать и поддерживать себя в форме. Свой «секрет» звезда назвала абсолютно бесплатным.

Херли призналась, что каждое утро сразу после пробуждения выпивает две кружки теплой воды. По словам актрисы, она придерживается этой привычки уже много лет.

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«Я лично не пью странные зеленые соки и не принимаю множество добавок, но я выпиваю две кружки теплой воды первым делом каждое утро столько, сколько себя помню. И это бесплатно», — написала Элизабет в Instagram.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет регулярно публикует фотографии в купальниках и не скрывает, что предпочитает естественный подход к заботе о себе. При этом ее утренний ритуал — прежде всего способ начать день с употребления жидкости, а не доказанный метод омоложения.

Теплая вода действительно помогает восполнить жидкость после ночи, однако научных оснований считать именно теплую воду самостоятельным средством омоложения нет. Главная польза такой привычки заключается в поддержании нормального питьевого режима.

Ранее, напомним, Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой в топе и лосинах.

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