Легкое и утонченное: Дженнифер Лоуренс появилась на публике в оригинальном платье

Дженнифер Лоуренс появилась на улице в Нью-Йорке в оригинальном платье насыщенного синего цвета. Она носила модель от бренда Fforme в сочетании с плащом такого же цвета.

В таком необычном наряде она пришла на на after-party фильма «Умри, моя любовь», в котором сыграла с Робертом Паттинсоном. Платье актрисы было на тонких бретельках, полностью плиссированным и украшено кружевом сверху на декольте и на подоле.

Образ Дженнифер дополнила небольшой черной сумкой от бренда The Row, основанного сестрами Олсен, и босоножками на каблуках от Aquazzura. Волосы она распустила и сделала очень нежный макияж.

Помимо Лоуренс у бренда Fforme есть другие поклонницы среди нью-йоркских знаменитостей. Ранее в платьях от этого бренда выходили на публику также актрисы Кэти Холмс и Александра Даддарио.

Напомним, что сейчас, в самом разгаре пресс-тур фильма «Умри, моя любовь», поэтому помимо таких вот модных эксперементов Лоуренс часто использует статус амбассадора Dior для своих выходов на красную дорожку и рекламных акций. На премьере фильма в Нью-Йорке она появилась в изысканном черном платье макси с обнаженной линией плеч от бренда Dior. Наряд имел асимметричный вырез, структурированную рюшу и высокий разрез.