Лени Клум испекла для мамы-супермодели торт в честь ее 53-летия — каким он получился
Модель поделилась в Сети своим кулинарным шедевром.
1 июня праздновала свой день рождения немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум. Ей исполнилось 53 года. Ее дочь Лени — тоже модель — решила порадовать маму тортом собственного производства. В своем Instagram она показала процесс приготовления и результат.
Свой кулинарный шедевр Лени украсила ягодами и выложила ними цифру «53» сверху.
Торт вынес для Хайди ее сын — 20-летний Генри. Супермодель в белом сарафане с принтом и босиком задувала свечи. На руках она держала свою собаку.
Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум поделилась фото с 82-летней мамой и любимой собакой.
