- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Лени в черном мини, а ее мама в леопардовом принте: супермодель Хайдм Клум вышла в свет с дочерью
Мама и дочь опять блистали перед фотографами вместе.
У немецкой супермодели Хайди Клум четверо детей, а самая старшая из них 21-летняя Лени, которая тоже активно строит карьеру модели. Девушка вышла со своей знаменитой мамой 14 ноября на красную дорожку церемонии вручения премии «Женщина года» от журнала Glamour, которая прошла в в Берлине.
На красной дорожке Лени появилась в коротком черном платье А-силуэта из фактурного кружева с прозрачным верхом и структурированной юбкой. Образ дополнили лакированные туфли-лодочки и гладко уложенные волосы с легким блеском. Хайди же выбрала более эффектное платье — она носила миниатюрный наряд с леопардовым принтом с объемной меховой накидкой, черными колготками и высокими лакированными каблуками.
Это появление на красной дорожке случилось после того, как Клум-старшая получила престижную премию «Бэмби» в категории «Развлечения» — жюри высоко отметили ее приверженность принципам разнообразия и инклюзивности. По словам организации, супермодель «показывает, что успех и человечность не являются взаимоисключающими понятиями». На мероприятии она блистала в платеь с большими розовыми цветами от Elie Saab из коллекции осень-зима 2025 Haute Couture.