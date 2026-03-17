- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 438
- Время на прочтение
- 1 мин
Леонардо Ди Каприо привел свою девушку Витторию Черетти на "Оскар", но на красную дорожку с ней не вышел
51-летнего актера и 27-летнюю модель заметили вместе.
Леонардо Ди Каприо пришел на «Оскар» в этом году не с мамой, как обычно, а с любимой девушкой — итальянской топ-моделью Витторией Черетти. Пара в отношениях с 2023 года, но не афиширует их, не комментирует, а также они никогда не появляются вместе на красных дорожках, даже если посещают одно мероприятие.
«Оскар» не стал исключением для звезд, однако в отличие от предыдущих публичных мероприятий, на этот раз Виттория не только пришла на одно мероприятие с Лео, но и сидела с ним рядом в зале.
Пару запечатлели рядом, однако они вели себя сдержанно. Виттория на церемонию надела лаконичное платье винного цвета от бренда Alaïa, которое украшала лишь оригинальная вставка на груди.
Прическа модели была с собранными в пучок волосами, а гламура этому однотонному наряду добавляли украшения — каффы в ушах и несколько колец. Также Виттория посетила знаменитую вечеринку Vanity Fair Oscar Party, но для фото позировала сама.
Напомним, что ранее на «Золотой глобус» Леонардо пришел со своей мамой.