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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Леопард с головы до ног: Дженнифер Лопес произвела фурор в Милане

Звезда повторила тренд «жены мафиози» и удивила образом.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес снова привлекла внимание своим эффектным образом во время Недели моды в Милане. 57-летняя певица появилась на улицах итальянского города в дерзком наряде от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом, полностью поддержав тренд на максимализм.

Главной деталью образа стал короткий леопардовый тренч с поясом на талии, а под него звезда надела мини-юбку с таким же анималистичным принтом, которая подчеркнула ее ноги.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лопес продолжила тему животного принта и в обуви — она выбрала остроконечные туфли на каблуке. В руках у певицы была миниатюрная черная лакированная сумка тоже от D&G.

Образ она дополнила черными солнцезащитными очками, небольшими серьгами-кольцами и массивными золотыми кольцами. Волосы Дженнифер собрала в пучок.

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Выход Лопес стал одним из самых заметных ее появлений в Милане в рамках Недели моды.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в роскошном платье с пышной юбкой блистала на тусовке.

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