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- Шоу-бизнес
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Леопард с головы до ног: Дженнифер Лопес произвела фурор в Милане
Звезда повторила тренд «жены мафиози» и удивила образом.
Дженнифер Лопес снова привлекла внимание своим эффектным образом во время Недели моды в Милане. 57-летняя певица появилась на улицах итальянского города в дерзком наряде от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом, полностью поддержав тренд на максимализм.
Главной деталью образа стал короткий леопардовый тренч с поясом на талии, а под него звезда надела мини-юбку с таким же анималистичным принтом, которая подчеркнула ее ноги.
Лопес продолжила тему животного принта и в обуви — она выбрала остроконечные туфли на каблуке. В руках у певицы была миниатюрная черная лакированная сумка тоже от D&G.
Образ она дополнила черными солнцезащитными очками, небольшими серьгами-кольцами и массивными золотыми кольцами. Волосы Дженнифер собрала в пучок.
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Выход Лопес стал одним из самых заметных ее появлений в Милане в рамках Недели моды.
Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в роскошном платье с пышной юбкой блистала на тусовке.