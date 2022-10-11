Лепс, "Любэ", Чичерина и лектор общества "Знание": в России возрождают агитбригады

Не перестаем удивляться трепетному отношению россиян к своему прошлому. Мы уже видели на фронте различные образцы почти антикварного оружия, бронепоезд, видео с руководством по наматыванию портянок и прочие "проверенные временем" решения. Сейчас же россияне решили возродить агитбригады.

Не секрет, что моральный дух российской армии на нуле, а иногда и просто стремится к "отрицательной динамике". Свежемобилизованные граждане, которых чаще называют "мобиками", не очень понимают с какой целью они идут воевать. Поэтому, сообщают "Ведомости", российское руководство, в целях поднятия их боевого духа, решило организовать для них агитбригады.

Стоит отметить, что и тут россияне ничего нового не придумали, агитбригады существовали и во время Второй Мировой войны. Правда, в отличие от агитбригад образца середины прошлого века, в которые входили только артисты, на этой войне россияне решили несколько разнообразить состав участников. Коллектив агитбригады, по словам источников российского издания, будет состоять из лектора общества "Знание", представителя "Боевого братства", депутата, а также творческого коллектива.

Первые агитбригады уже начали свою работу, например, певец Григорий Лепс 9 октября выступил перед мобилизованными Дальневосточного округа. До этого ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступал перед мобилизованными в Екатеринбурге, а группа «Любэ» – в Омске. В Тверской области 9 октября в пункте сбора мобилизованных побывали депутат Госдумы, а с ним – певица Юлия Чичерина, актриса Наталья Колоскова и т. д.

По словам очевидцев, к мобилизованным приезжают творческие коллективы, дети зачитывают письма о том, как тех, кто отправляется на боевые действия, любят и ждут, иногда выступают ветераны. Депутаты рассказывают о том, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий. Полагаются духоподъемные речи о целях войны, именуемой в России "спецоперацией", разъяснения, почему она началась.

Так что, судя по всему, любимых музыкантов и актеров, горячо поддерживающих режим Путина в ближайшем обозримом будущем ждут не европейские или мировые турне, а гастроли по гарнизонам и пунктам сбора призывников. Что, безусловно, должно их очень порадовать.

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