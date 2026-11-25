Абелоне Смедсруд

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В этом году одним из самых креативных стал образ представительницы Норвегии Абелоне Смедсруд. Вместо традиционного эффектного наряда модель выбрала огромный коричневый костюм, вдохновленный персонажем скандинавского фольклора — лесным троллем.

Костюм напоминал массивное сказочное чудовище с длинной шерстью и был украшен цветами. Такой выбор образа заметно выделялся на фоне более привычных сценических образов участниц конкурса.

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Представительница Норвегии Абелоне Смедсруд / фото: instagram.com/abelone.smedsrud

В основу образа лег skogtroll — лесной тролль, известный из древних норвежских сказок и легенд. Эти мифические существа традиционно ассоциируются с лесами и скандинавской народной культурой. Создание костюма для Абелоне поддержала норвежская компания Trolljeger, которая организует соревнования по преодолению полос препятствий.

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Представительница Норвегии Абелоне Смедсруд / фото: instagram.com/abelone.smedsrud

Необычный выход Абелоне стал одним из самых оригинальных моментов конкурса, ведь вместо того, чтобы делать ставку на блестки, откровенный силуэт или классическую вечернюю эстетику, участница решила представить частичку культурного наследия своей страны через яркий сказочный образ и таким образом действительно запомнилась.

Представительница нашей страны, 22-летняя киевлянка Анна Никонова, вошла в тридцатку сильнейших участниц и продемонстрировала костюм под названием «Золотая пектораль». Идею наряда авторы позаимствовали из исторической памятки — золотой скифской пекторали, найденной в кургане «Толстая Могила».

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