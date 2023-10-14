Летало на "Конкорде": свадебное платье Виктории Бекхэм четыре раза пересекало Атлантику для примерки

4 июля 1999 года в ирландском замке Латтрелстоун состоялась свадьба двух суперзвезд - певицы Виктории Адамс и футболиста Дэвида Бекхэма. Автором платья является дизайнер Вера Вонг.

Виктория хотела для закрытой семейной церемонии максимально простое, но при этом элегантное платье. Вонг во время его разработки вдохновлялась нарядами монарших особ Средневековья, поэтому у платья была пышная юбка и приталенный корсет, который делал фигуру невесты невероятно стройной, а талию тонкой.

Но работать над этим проектом Вере Вонг было очень не просто. Роскошное платье, по словам дизайнера, много путешествовало до того, как звезда Spice Girl его надела.

"Я называю это трансатлантическим платьем", - рассказал Вонг в интервью изданию People, поскольку над лифом работали и в Нью-Йорке, и в Лондоне.

"Этот лиф летал взад и вперед на "Конкорде" четыре раза. На самом деле нижняя часть лифа была сделана очень известным корсетьером от кутюр по имени Мистер Перл, который работает только за пределами Лондона. Он делает корсеты, которые нужно затягивать с помощью этих металлических штучек, как делали корсеты в старые времена", - объясняет она. "На шнуровку уходит около 45 минут, и это может уменьшить вашу талию буквально до 18 дюймов (около 46 сантиметров - ред.), как у Скарлетт О'Хара".

Все ткани для свадебного платья заказывались в Италии. Наряд обошелся Виктории в 100 тысяч долларов. Дополнили образ невесты туфли от Manolo Blahnik, бриллиантовый массивный крест, который в качестве подарка ей преподнес Дэвид, а также золотая диадема из золота и бриллиантов, разработанная Слимом Барреттом.

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