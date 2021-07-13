Летиция Каста в платье Saint Laurent и в компании Луи Гарреля блистала на дорожке

Летиция Каста в платье Saint Laurent и в компании Луи Гарреля блистала на дорожке

Летиция Каста и Луи Гаррель вчера днем на фотоколле в Каннах представили фильм La croisade. А вечером пара блистала на показе фильма Bac Nord, который был представлен в Каннах вне конкурсной программы.

Днем 43-летняя француженка вышла к фотографам в коротком сарафане с цветочный принтом и лубутенах на шпильках.

Летиция Каста / Associated Press

А во время вечернего выхода Каста блистала в черном лаконичном платье прямого силуэта от Saint Laurent и лаковых туфлях-лодочках на каблуках. Из украшений на Летиции был только браслет и серьги-висюльки, макияж был выполнен в максимально естественных оттенках, а каштановые волосы уложены на одну сторону.

Летиция Каста и Луи Гаррель / Getty Images

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На дорожке вместе с ней появился и супруг Луи Гаррель. В марте 2021 года Каста родила Луи ребенка, который для модели стал уже четвертым. Общий сын стал первенцем для пары, которая в браке с 2017 года. На дорожку муж Касты вышел в черной рубашке, смокинге, брюках и черных кроссовках.

В Instagram Летиция Каста поделилась несколькими фотографиями своего вечернего образа. И поблагодарила креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло за этот образ.

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