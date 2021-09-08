Лето продолжается: Алессандра Амбросио показала, как принимала летний душ

Алессандра Амбросио регулярно радует своих подписчиков откровенными фото в купальниках

На новом снимке, которым модель поделилась с поклонниками, Амбросио позирует как раз в очередном бикини, стоя под летним душем.

"Свежий день, свежий старт Всем удачной недели!", - подписала кадр бразильянка.

Поклонники оценили снимок и фигуру Алессандры, которая, как известно, очень любит играть в пляжный волейбол и вообще свою жизнь без моря и пляжа не представляет. Ей посчастливилось жить в Лос-Анджелесе, где в любой момент можно выйти к океану.

В обычной жизни Алессандра Амбросио также часто попадает под прицел уличных фотографов, когда ездит в спортзал, на шопинг или встречается с подругами. Модель всегда рада вниманию со стороны прессы.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Читайте также: С браслетом, как у Леси Никитюк: новый образ супермодели Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио в купальниках (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку