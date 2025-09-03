Лето продолжается: британская модель в белом бикини похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - не собирается отпускать лето, поэтому продолжает делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха.

Блондинка показала, как у бассейна загорала на шезлонге. На Джесс было белое бикини, в котором она похвасталась упругими ягодицами.

Джессика Гейл

У Хейл были распущенные волосы и макияж с пышными ресницами и бежевым блеском на губах. На руке у нее был золотой браслет. Девушка сделала селфи, демонстрируя на камеру губы "уточкой".

Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в нежном голубом бикини из прошвы с белым кружевом.