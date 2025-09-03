- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Лето продолжается: британская модель в белом бикини похвасталась упругими ягодицами
Джессика Гейл обожает делиться снимками в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - не собирается отпускать лето, поэтому продолжает делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха.
Блондинка показала, как у бассейна загорала на шезлонге. На Джесс было белое бикини, в котором она похвасталась упругими ягодицами.
У Хейл были распущенные волосы и макияж с пышными ресницами и бежевым блеском на губах. На руке у нее был золотой браслет. Девушка сделала селфи, демонстрируя на камеру губы "уточкой".
Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в нежном голубом бикини из прошвы с белым кружевом.