ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Лето продолжается: британская модель в белом бикини похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл обожает делиться снимками в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - не собирается отпускать лето, поэтому продолжает делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха.

Блондинка показала, как у бассейна загорала на шезлонге. На Джесс было белое бикини, в котором она похвасталась упругими ягодицами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Хейл были распущенные волосы и макияж с пышными ресницами и бежевым блеском на губах. На руке у нее был золотой браслет. Девушка сделала селфи, демонстрируя на камеру губы "уточкой".

Напомним, ранее Джессика Гейл похвасталась стройной фигурой в нежном голубом бикини из прошвы с белым кружевом.

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie