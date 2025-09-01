Лето продолжается: британская модель в бикини из прошвы похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл

Джессика Гейл пока не собирается прощаться с летом, поэтому решила его продолжить горячими снимками из отпуска на море.

В Instagram блондинка опубликовала фото, на которых позировала в нежном голубом бикини из прошвы с белым кружевом и завязками на плавках. Пляжный лук она дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, золотыми браслетами и кольцами.

Джесс продемонстрировала стройную фигуру, пышное декольте и красивый загар. А еще она похвасталась упругими ягодицами.

Напомним, Джессика Гейл в черном купальнике с лифом-бандо покаталась на яхте в Каннах.