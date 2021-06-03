Летящей походкой: Кайю Гербер сфотографировали папарацци

19-летняя модель регулярно ходит на прогулки и на тренировки.

Кайя Гербер была запечатлена фотографами на улице в Лос-Анджелесе, когда на днях возвращалась из кофейни. Девушку сфотографировали, когда она переходила дорогу.

Кайя была в короткой серой кофте с капюшоном, лосинах, высоких носках и черных кроссовках. В руках модель несла стопку журналов и кофе. Волосы Гербер заплела в две тонкие косички, надела солнцезащитные очки от Chanel в коричневой оправе, а также она была в голубой защитной маске на лице.

Кайя Гербер / Getty Images

Кайя Гербер, как и многие другие модели, не пренебрегает защитой и носит маску даже на улице. Повседневный луки манекенщицы мало чем отличаются друг от друга. Оценить и рассмотреть их вы можете в нашей галерее ниже.

Напомним, родители Кайи – Синди Кроуфорд и Рєнди Гербер, на днях отпраздновали 23-ю годовщину со дня своей свадьбы. Супермодель делилась редким кадром с того дня, когда вышла замуж во второй раз.

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / Associated Press

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Кайя Гербер на улицах Лос-Анджелеса (22 фото)

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