Лежала на песке: участница "Холостяка-12" в белом купальнике позировала на пляже

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – снялась в пляжном фотосете и показала несколько фотографий в Instagram.

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

Вика позировала с закрытыми глазами, лежа на песке. На ней был белый купальник с черными бретельками.

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

"Прилегла и мечтаю о контрнаступлении ВСУ", — подписала снимки актриса.

Напомним, Виктория Варлей снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy. Актриса предстала перед камерой обнаженной.

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