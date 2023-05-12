Лежала на песке: участница "Холостяка-12" в белом купальнике позировала на пляже

Виктория Варлей порадовала фолловеров пляжными снимками.
Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – снялась в пляжном фотосете и показала несколько фотографий в Instagram.
Вика позировала с закрытыми глазами, лежа на песке. На ней был белый купальник с черными бретельками.
"Прилегла и мечтаю о контрнаступлении ВСУ", — подписала снимки актриса.
Напомним, Виктория Варлей снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy. Актриса предстала перед камерой обнаженной.
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