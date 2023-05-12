Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Лежала на песке: участница "Холостяка-12" в белом купальнике позировала на пляже

Лежала на песке: участница "Холостяка-12" в белом купальнике позировала на пляже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
566
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лежала на песке: участница "Холостяка-12" в белом купальнике позировала на пляже

Виктория Варлей/photo_milaaa

Виктория Варлей порадовала фолловеров пляжными снимками.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – снялась в пляжном фотосете и показала несколько фотографий в Instagram.

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk / ©
Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

Вика позировала с закрытыми глазами, лежа на песке. На ней был белый купальник с черными бретельками.

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk / ©
Виктория Варлей/Romana Herasymiuk
Виктория Варлей/Romana Herasymiuk / ©
Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

"Прилегла и мечтаю о контрнаступлении ВСУ", — подписала снимки актриса.

Напомним, Виктория Варлей снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy. Актриса предстала перед камерой обнаженной.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
566
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация