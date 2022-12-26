Лежала у камина: Деми Роуз в прозрачном платье блеснула соблазнительными формами

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой пикантной фотографией.

На ней красавица предстала в соблазнительном образе. Она позировала на полу у камина в красном кружевном сарафане с обнаженной спиной.

Ткань наряда просвечивалась, а на ней отсутствовало белье, поэтому Деми сверкала своими сексуальными формами: пышными ягодицами и бюстом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы она заплела в длинную косу, а челку уложила волнами — в стиле ретро. В макияже Роуз сделала акцент на черных стрелках.

"Извините, что в этом году я не буду под вашей елкой", – подписала с юмором Деми.

Напомним, в прошлый раз Роуз похвасталась соблазнительным декольте в кружевном белье.

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