Лежала у камина: Деми Роуз в прозрачном платье блеснула соблазнительными формами

Модель сфотографировалась в откровенном аутфите.
Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой пикантной фотографией.
На ней красавица предстала в соблазнительном образе. Она позировала на полу у камина в красном кружевном сарафане с обнаженной спиной.
Ткань наряда просвечивалась, а на ней отсутствовало белье, поэтому Деми сверкала своими сексуальными формами: пышными ягодицами и бюстом.
Волосы она заплела в длинную косу, а челку уложила волнами — в стиле ретро. В макияже Роуз сделала акцент на черных стрелках.
"Извините, что в этом году я не буду под вашей елкой", – подписала с юмором Деми.
Напомним, в прошлый раз Роуз похвасталась соблазнительным декольте в кружевном белье.
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