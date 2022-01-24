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Лежали в траве: победительница "Холостяка-11" показала интимные фото с возлюбленным

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Лежали в траве: победительница "Холостяка-11" показала интимные фото с возлюбленным

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Анна Богдан показала снимки из романтической фотосессии.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опубликовала в Instagram интимные снимки из романтической фотосессии со своим возлюбленным – экс-"Холостяком" Михаилом Заливако. 

На черно-белых кадрах пара позирует, лежа в траве. Девушка лежит сверху и собирается вот-вот поцеловать любимого.

Анна Богдан и Михаил Заливако / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

На втором фото Аня и Миша искренне смеются.

Анна Богдан и Михаил Заливако / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

"Миша, ты сделал неправильный выбор! Еще недавно наша история любви была скандальной и "весь мир" был против нас. А вы, когда делаете свой жизненный выбор, вас беспокоит мнение окружающих? Р.S. Уже свой выбор сделал следующий холостяк", - написала Богдан, сообщив, что новый "Холостяк" свой выбор уже сделал. Кого выбрал Алекс Тапольский, мы узнаем весной.

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