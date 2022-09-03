Лифтолук от звезды: Тина Кароль в мини-шортах похвасталась стройными ногами

На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее новое фото. Артистка сфотографировалась в зеркале лифта. Она предстала в синем свитшоте с воротником и джинсовых мини-шортах, которые подчеркивали ее стройные ноги.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Свой лук звезда дополнила светлыми шлепками, белыми носками и желтой сумкой-бананкой.

Кароль собрала волосы в низкий хвост и накрасила губы красной помадой.

Напомним, Тина представила свой новый электронный мини-альбом "LELEKA" во время фэшн-шоу украинского бренда Lever Couture в Японии. Там она предстала в платье с пайетками и таком же головном уборе из бахромы.

Читайте также: