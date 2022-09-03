Лифтолук от звезды: Тина Кароль в мини-шортах похвасталась стройными ногами

Певица продемонстрировала свой повседневный аутфит.
На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее новое фото. Артистка сфотографировалась в зеркале лифта. Она предстала в синем свитшоте с воротником и джинсовых мини-шортах, которые подчеркивали ее стройные ноги.
Свой лук звезда дополнила светлыми шлепками, белыми носками и желтой сумкой-бананкой.
Кароль собрала волосы в низкий хвост и накрасила губы красной помадой.
Напомним, Тина представила свой новый электронный мини-альбом "LELEKA" во время фэшн-шоу украинского бренда Lever Couture в Японии. Там она предстала в платье с пайетками и таком же головном уборе из бахромы.
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