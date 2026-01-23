ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Лила Мосс поделилась редким архивным фото со своей мамой-супермоделью Кейт

Девушка поздравила свою маму с 52-летием.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Лила Мосс

Лила Мосс / © Instagram Лилы Мосс

Британская «непо-бейби» — 23-летняя модель Лила Мосс — дочь супермодели Кейт Мосс поделилась в своем Instagram интересным архивным снимком, сделанным, судя по всему, более 20 лет назад.

Маленькая Лила позирует со своей мамой, которая с любовью и нежностью смотрит на нее. «С днем рождения, мама. Люблю тебя безгранично», — написала Лила под фото. Таким образом дочь поздравила Кейт с 52-летием.

Кейт Мосс с дочерью Лилой / © Instagram Лилы Мосс

Кейт Мосс с дочерью Лилой / © Instagram Лилы Мосс

Напомним, Лила Мосс активно строит карьеру. Мнение критиков и публики неоднозначное: некоторые считают, что ей помогла продвинуться мама, другие отмечают ее индивидуальность, работу на подиуме и влияние в индустрии.

Лила Мосс / © Instagram Лилы Мосс

Лила Мосс / © Instagram Лилы Мосс

Лила Мосс / © Instagram Лилы Мосс

Лила Мосс / © Instagram Лилы Мосс

Недавно Лила принимала участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show, где продемонстрировала серое боди из линейки Pink, которая ориентирована на более юную аудиторию.

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie