Лила Мосс поделилась редким архивным фото со своей мамой-супермоделью Кейт
Девушка поздравила свою маму с 52-летием.
Британская «непо-бейби» — 23-летняя модель Лила Мосс — дочь супермодели Кейт Мосс поделилась в своем Instagram интересным архивным снимком, сделанным, судя по всему, более 20 лет назад.
Маленькая Лила позирует со своей мамой, которая с любовью и нежностью смотрит на нее. «С днем рождения, мама. Люблю тебя безгранично», — написала Лила под фото. Таким образом дочь поздравила Кейт с 52-летием.
Напомним, Лила Мосс активно строит карьеру. Мнение критиков и публики неоднозначное: некоторые считают, что ей помогла продвинуться мама, другие отмечают ее индивидуальность, работу на подиуме и влияние в индустрии.
Недавно Лила принимала участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show, где продемонстрировала серое боди из линейки Pink, которая ориентирована на более юную аудиторию.