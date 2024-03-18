Лили Коллинз – 35: вспоминаем стильные образы звезды сериала "Эмили в Париже"

Как и ее героиня в сериале "Эмили в Париже", Лили любит стильно одеваться. Давайте вспомним ее интересные образы и светские выходы за последний год.

На показ Модного дома Yves Saint Laurent, который прошел в рамках Парижской недели моды, звезда надела черную жилетку с V-образным вырезом, которая подчеркнула ее плоский живот, черный смокинг и полупрозрачные черные брюки с цветочным пастельным принтом.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Для своего появления на церемонии BAFTA в Лондоне Лили выбрала черное бархатное платье от Tamara Ralph из кутюрной коллекции с пышными рукавами молочного цвета, выполненными в форме крупных цветочных бутонов, а декольте актрисы было украшено серебристыми розами.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

А на показ бренда Ralph Lauren, который проходил в Пасадене, Калифорния, актриса надела черные классические брюки и топ без бретелек с шотландским принтом тартан. Оригинальной деталью образа стал огромный бант на задней части топа Лили, который переходил в длинный шлейф.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

На презентации 3-го сезона сериала "Эмили в Париже" появилась в образ от Saint Laurent в оттенке капучино. У платья был очень необычный фасон – плечи были "острыми", в стиле 80-х, а вот подол – приталенным и длинным, также спереди платье украшали вырезы, драпировка и воланы.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Читайте также: