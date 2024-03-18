Лили Коллинз – 35: вспоминаем стильные образы звезды сериала "Эмили в Париже"

Сегодня, 18 марта, отмечает свой день рождения популярная британо-американская актриса.
Как и ее героиня в сериале "Эмили в Париже", Лили любит стильно одеваться. Давайте вспомним ее интересные образы и светские выходы за последний год.
На показ Модного дома Yves Saint Laurent, который прошел в рамках Парижской недели моды, звезда надела черную жилетку с V-образным вырезом, которая подчеркнула ее плоский живот, черный смокинг и полупрозрачные черные брюки с цветочным пастельным принтом.
Для своего появления на церемонии BAFTA в Лондоне Лили выбрала черное бархатное платье от Tamara Ralph из кутюрной коллекции с пышными рукавами молочного цвета, выполненными в форме крупных цветочных бутонов, а декольте актрисы было украшено серебристыми розами.
А на показ бренда Ralph Lauren, который проходил в Пасадене, Калифорния, актриса надела черные классические брюки и топ без бретелек с шотландским принтом тартан. Оригинальной деталью образа стал огромный бант на задней части топа Лили, который переходил в длинный шлейф.
На презентации 3-го сезона сериала "Эмили в Париже" появилась в образ от Saint Laurent в оттенке капучино. У платья был очень необычный фасон – плечи были "острыми", в стиле 80-х, а вот подол – приталенным и длинным, также спереди платье украшали вырезы, драпировка и воланы.
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