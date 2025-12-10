ТСН в социальных сетях

Лили Коллинз перед премьерой "Эмили в Париже" появилась на интервью в Нью-Йорке

Актриса привлекла внимание своим необычным луком.

Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Getty Images

Поскольку Netflix выпустил дебютный постер к пятому сезону «Эмили в Париже», трейлер и объявил дату пятого сезона, исполнительница главной роли отправилась в промотур для продвижения проекта. Лили Коллинз посетила серию интервью в Нью-Йорке и по дороге на одно из них ее заметили папарацци.

Актриса была одета в оригинальное мини-платье от бренда Fendi, которое он представил в коллекции Resort 2026. Это был наряд без бретелек, но с баской и яркой цветной вышивкой. Также Лили дополнила образ туфлями от Aquazzura с ремешками.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Новый сезон сериала покажут 18 декабря — это будет финал приключений американки в Париже, которая отправилась туда по работе, но столкнулась с культурными различиями, нашла новых друзей и романтический интерес.

Также Лили во время одного из интервью встретилась со своим кумиром — Викторией Бекхэм. Звезды даже поприветствовали друг друга культовым жестом.

Лили Коллинз и Виктория Бекхэм / © Getty Images

Лили Коллинз и Виктория Бекхэм / © Getty Images

