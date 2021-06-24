Лили Коллинз подловили с женихом на съемках сериала "Эмили в Париже"

Новые кадры сделали неподалеку от Эйфелевой башни.
Во Франции сейчас продолжается работа над вторым сезоном популярного комедийного сериала "Эмили в Париже". Во время съемок на улице папарацци удалось сделать новые кадры главной героини мини-сериала Лили Коллинз.
Видимо, у девушки был перерыв, который она решила провести со своим женихом Чарли Макдауэллом и их собакой. Похоже, Чарли переехал с Лили в Париж, пока она снимается в сериале. Пара стояла на мосту рядом с Эйфелевой башней и мило болтала.
Также под прицел фотографов попала и другая звезда сериала Эшли Парк, которая исполняет роль лучшей подруги Эмили.
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