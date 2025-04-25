Лили Коллинз с мужем и двухмесячной дочерью прогулялась по Копенгагену

Лили Коллинз / © Associated Press

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36-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж – 41-летний режиссер Чарли Макдауэлл – 31 января 2025-го стали впервые родителями. У них родилась дочь, которую они назвали Туве Джейн. Девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства, за что на молодых родителей обрушилась волна хейта. Тем не менее Лили никак не комментирует это и, наоборот, часто публикует в Instagram фотографии с ребенком, отмечая важные моменты в жизни.

Так, почти двухмесячную Туве родители взяли с собой в поездку в Данию. Лили опубликовала несколько кадров с прогулки по Копенгагену.

© Instagram Лили Коллинз

Чарли нес девочку в слинге на груди. Родители традиционно не показывают ее лицо.

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© Instagram Лили Коллинз

Судя по фото, Коллинз и Макдауэлл счастливы стать родителями.

Отметим, Лили и Чарли начали свои отношения в 2019 году, а уже в сентябре 2021 года поженились. Для обоих Туве стала первым ребенком.

Ранее, напомним, Лили Коллинз сияла на премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для такого события вечернее черное платье макси от Armani Privé, состоявшее из бархатного корсетного верха без бретелек и полупрозрачной фатиновой юбки с рюшами, расшитой жемчужинами.

Лили Коллинз / © Associated Press