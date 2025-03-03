Лили Коллинз вышла на прогулку с новорожденной дочерью

35-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж – 41-летний режиссер Чарли Макдауэлл – стали впервые родителями. Их дочь Туве Джейн родилась с помощью суррогатного материнства, за что на молодых родителей обрушилась волна хейта. Актриса не отвечает на критику в Сети, а наоборот, показывает, как проходят ее семейные выходные.

Лили с мужем и дочерью отправились на прогулку по пляжу. Туве в слинге нес Чарли, лицо маленькой девочки было прикрыто широкополой полосатой панамой.

"Первый пляжный день Туве", - написала Коллинз под фото.

Отметим, Лили и Чарли начали свои отношения в 2019 году, а уже в сентябре 2021 года поженились. Для обоих Туве стала первым ребенком.

Ранее, напомним, Лили Коллинз появилась на премьере мюзикла в Лондоне. Девушка вышла на красную дорожку в гламурном длинном вечернем наряде от Модного дома Vivienne Westwood. Это было длинное платье со стразами, опущенными плечами и драпировками. Также юбку наряда украшал очень высокий разрез, открывающий ноги и позволяющий рассмотреть ее лаконичные босоножки на каблуках от Manolo Blahnik.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

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