Лили Рейнхарт появилась на премьере в сказочном платье Elie Saab, которому уже более 20 лет

Лили Рейнгарт / © Associated Press

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30-летняя актриса Лили Рейнхарт на собственном примере продемонстрировала, почему хорошие вещи из архива никогда не выходят из моды. На нью-йоркской премьере фильма «Гипотеза любви», снятого по одноимённому роману, девушка появилась в мечтательном винтажном платье от Elie Saab.

Её изысканный наряд выглядел так, будто она только что сошла со страниц сказки о волшебной принцессе. Платье было выпущено в коллекции от-кутюр весна-лето 2004 года. Оно имеет эффектный шлейф и изящную бисерную отделку от лифа до юбки, а невесомые ткани, из которых сшито платье, создают невероятный силуэт, в котором актриса выглядела очень романтично и нежно.

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Лили Рейнгарт / © Associated Press

Этот образ для Лил создал знаменитый стилист Иб Абдель Нассер, и он прекрасно вписывается в нынешний подход актрисы к моде, ведь в последнее время она всё чаще выбирает вещи с историей вместо новинок из актуальных коллекций. В результате её появления на красной дорожке особенно привлекают внимание, ведь они гораздо интереснее и уникальнее, чем одноразовые тренды.

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Фильм, который представила актриса, — экранизация бестселлера писательницы Али Хейзелвуд. Сюжет рассказывает об Олив Смит — талантливой аспирантке, чей импульсивный поцелуй со строгим профессором Адамом Карлсеном превращается в фиктивные отношения, которые постепенно стирают грань между вымыслом и реальностью.

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